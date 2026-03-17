とんかつ専門店「松のや」のお得なキャンペーン「決算大感謝祭！！」が、2026年3月19日15時で終了します。16日に松のやの公式Xアカウント（＠matsu_noya）が発表しました。松のやは、3月4日から店舗で使える割引クーポンを公開中です。19日15時までなので、いまのうちにお得に食事を楽しんで。「ロースかつ＆海老フライ2尾定食」がお得！対象メニューが25％〜30％オフ（最大380円引き）になるお得なクーポンです。対象商品をすべて