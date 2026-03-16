ドミニカ共和国との準決勝■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が15日（日本時間16日）に行われ、米国が2-1でドミニカ共和国に勝利。1点を争う攻防を制して3大会連続の決勝進出を決めた。先発したスキーンズが、2回にカミネロにソロを浴びて先制を許す。数多く詰めかけたドミニカ共和国のファンが球場を揺らした。それでも3回の守備では2死一塁から