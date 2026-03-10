大谷翔平がスタメン外…1番に森下、2番に佐藤輝が入る■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に臨む。試合開始に先立ち先発メンバーが発表されたが、大谷翔平投手がスタメンを外れた。「えええええええええええ」「見たかったのに残念だ」などと、“主役不在”にSNS上では嘆きが続出している。打線は新たな顔ぶれとなった