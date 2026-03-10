大谷翔平がスタメン外…1番に森下、2番に佐藤輝が入る

■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に臨む。試合開始に先立ち先発メンバーが発表されたが、大谷翔平投手がスタメンを外れた。「えええええええええええ」「見たかったのに残念だ」などと、“主役不在”にSNS上では嘆きが続出している。

打線は新たな顔ぶれとなった。1番に森下翔太外野手、2番に佐藤輝明内野手を起用。オーストラリア戦のスタメンからは計5人が変更となった。それでも、2試合連発中の吉田正尚外野手は引き続き4番を務める。

ベンチスタートとなった大谷は、ここまで3試合に出場して9打数5安打の打率.556、2本塁打、OPS2.026と驚異的な数字をマークしていた。大谷不在のラインナップにSNS上のファンは続々反応。「大谷さんスタメンいない……」「今日しかチケット取れなかった人たちは残念かも」「泣いていいですか」「大谷スタメンいなくて鬱」「サトリアvs大谷翔平が見たかったのに残念だ」「えええええええええええ」などとコメントが寄せられた。

チェコの先発はオンジェイ・サトリア投手が務める。2023年大会では超遅球で大谷から空振り三振を奪うなど日本のファンに強い印象を残した。この試合を持ってチェコ代表から引退する見込みとなっている。（Full-Count編集部）