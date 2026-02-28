小学館が運営する、漫画アプリの編集部は、児童ポルノ禁止法違反の罪で略式命令を受けた漫画家の男性を別のペンネームで新たな漫画の原作者に起用していたと明らかにしました。漫画アプリの編集部はこの漫画の配信を停止したうえで謝罪しています。小学館の漫画アプリ「マンガワン」の編集部はきのう（27日）、「原作者の起用判断および確認体制に問題があった」として、連載中の漫画「常人仮面」の配信と単行本の出荷停止を公式ホ