ファミリーマート（東京都港区）が、有楽製菓（東京都小平市）の人気商品「ブラックサンダー」とのコラボフェアを今年も3月3日から期間限定で開催。同フェアでは、地域限定のブラックサンダー「ご当地サンダー」の味わいをイメージした商品や2025年に販売された商品をリニューアルし、デザート、パン、焼き菓子、アイスなど、両社コラボ史上最多となる全11種類がラインアップされています。【画像】《ブラックサンダー》デザイン