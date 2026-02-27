ファミリーマート（東京都港区）が、有楽製菓（東京都小平市）の人気商品「ブラックサンダー」とのコラボフェアを今年も3月3日から期間限定で開催。同フェアでは、地域限定のブラックサンダー「ご当地サンダー」の味わいをイメージした商品や2025年に販売された商品をリニューアルし、デザート、パン、焼き菓子、アイスなど、両社コラボ史上最多となる全11種類がラインアップされています。

【画像】《ブラックサンダー》デザインの電動自転車だと！？ コラボ商品を全部見る！

ファミマは、2021年3月に「ブラックサンダー」の公式ライバル商品として、「ブロックサンダー」を発売。以降、さまざまなコラボ商品やフェアを開催してきました。

昨年の販売時に人気だったという「ザクザクチョコクッキーサンド」を、「大阪ブラックサンダー」のコテコテな味わいで表現した「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」（268円、以下、税込み）や、昨年より「モチザク感」がさらにアップした「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」（268円）が発売。

さらに、抹茶味の京都限定ブラックサンダーをイメージした「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」（258円）、北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」（238円）や「白いブラックサンダー チョコクッキー」（248円）、大阪ブラックサンダーをイメージした「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」（348円）も登場します。

その他、「ブラックサンダー メロンパン」（198円）、「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」（198円）、「ブラックサンダー チョコタルト」（248円）、「ブラックサンダーチョコモナカ」（348円）、「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」（138円）もラインアップされています。

同社は「ブラックサンダーならではの“おいしさイナズマ級！”な魅力を、ぜひこの機会に存分に味わっていただき、楽しいひとときをお過ごしいただければ幸いです」とアピールしています。

また、グッズとして、「ピカッと光るパスケース「PIICA」ブラックサンダーコラボ」（1880円）と、電動自転車「glafit電動サイクルNFR-01Lite ブラックサンダーデザイン（ブラック、イエロー）」（18万7000円）がファミマオンライン限定で予約販売されます。