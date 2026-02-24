ÂçÁêËÐ¤Î±§ÎÉ¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬½¸·ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±§ÎÉ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂÀ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêËÐ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤Î²á¹ó¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£20ºÐ¤Îº¢¤ÏÂÎ½Å¤¬65¥­¥í¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÀ¤ë¤Î