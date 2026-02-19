ルンバの小型新モデル（手前4個）と旧モデルアイロボットジャパン（東京）は19日、ロボット掃除機「ルンバ」の小型モデルを発表した。比較的狭い家が多い日本の住環境に合わせて開発し、本体のサイズは体積ベースで従来機の約2分の1となる。2月27日から販売し、公式オンラインストアでの価格は4万9800円。名称は「ルンバミニ掃除機＆床拭きロボット＋オートエンプティ充電ステーション」。小型にしたことで、家具の下や隙間に