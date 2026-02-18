金日成・金正日神話が決定的に葬られる時が来た。故金正日国防委員長の生誕記念日「光明星節（2月16日）」に、金正恩総書記は娘ジュエ氏とともに和盛地区第4段階1万世帯住宅の竣工式に出席した。2月16日に報じられたロシア派兵戦死者遺族の住宅竣工式（2月15日）を報じる映像では、金ジュエ氏が金正恩氏の前に立つなど、これまで以上に次世代の後継体制を強調する演出が目立った。祖父・金日成主席の生誕記念日「太陽節（4月15日）