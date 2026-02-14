緊張した面持ちで証言台に立つ黒いスーツ姿の女性。2月10日、東京地裁の法廷に現れたのは"美人容疑者"とSNSで話題になった田野和彩被告（21）だ。昨年10月、警視庁に連行された際に肩下まで伸びていた茶髪は短く切られおかっぱスタイルで、黒く染められていた。【写真】裁判が終わった後の田野被告、逮捕時の茶髪セミロングから“おかっぱ”スタイルに変わっていた被告の容疑は売春防止法違反（管理売春）。逮捕時に勤務してい