この時期のスーパーの鮮魚コーナーには「牡蠣」が並んでいます。特売の日も増えてつい手に取るものの、「今日はどう使おう」と悩むことも。下処理さえしてしまえば、牡蠣は色々な料理に使える頼もしい食材。今回は、特別な日じゃなくても、いつもの献立に無理なく取り入れられる牡蠣レシピを集めました。旬の牡蠣を、いつもの食卓にワンランク上の韓国鍋「牡蠣入りプデチゲ」 この投稿をInstagramで見る ayao【