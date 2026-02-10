探求学習の活動成果を披露する発表会が大分市の高校で開かれ、生徒が様々な社会課題解決に向けた取り組みを提案しました。 【写真を見る】電車やバスの席を譲りやすくする「キーホルダー」開発大分商業高校で探究学習の発表会 大分商業高校では、ビジネスの観点から社会問題の解決を探る学習に取り組んでいます。10日は成果を発表する「大商教育フェア」が開かれ、1年生から3年生まで19のグループが壇上に立