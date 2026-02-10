大分市の県立芸術文化短期大学で10日、入学試験が行われ、受験生が筆記や実技の試験に臨みました。 【写真を見る】大分県立芸術文化短期大学で入学試験出願倍率は2.3倍 県立芸術文化短期大学では10日から2日間、美術科や情報コミュニケーション学科など全4学科で入試が行われ、初日は午前中に筆記試験が実施されます。 今年は4学科あわせて122人程度の募集に対し、280人が出願し、出願倍率は2.3倍となっています。 11