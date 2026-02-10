ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は8日（日本時間9日）、アイスホッケー女子1次リーグが行われ、開催国イタリアと対戦した日本は、2-3で敗れた。激闘の会場に現れた日本発の世界的な人気キャラクターの姿に、海外ファンからも熱視線が集まっていた。ピカチュウが競技をしていた。開催国イタリアの登場に沸く会場内で掲げられた横断幕に登場したのは、人気アニメ「ポケットモンスター」のピカチュウ。イタリア代