米報道ポール・ゴールドシュミット内野手がヤンキースと1年契約を結んだと、6日（日本時間7日）に米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者ら複数の米メディアが伝えた。ゴールドシュミットは昨季、ヤンキースに加入して146試合に出場。打率.274、10本塁打、45打点、OPS.731にとどまった。かつての圧倒的な長打力に衰えは見られるものの、対左投手のOPSは.981と驚異的な数値を叩き出しており、勝負強い打撃と堅実な一塁守備は健