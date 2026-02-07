米報道…対左腕に昨季OPS.981

ポール・ゴールドシュミット内野手がヤンキースと1年契約を結んだと、6日（日本時間7日）に米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者ら複数の米メディアが伝えた。前日はまだ去就未定だったが、WBC米国代表入りが発表されていた。

ゴールドシュミットは昨季、ヤンキースに加入して146試合に出場。打率.274、10本塁打、45打点、OPS.731にとどまった。かつての圧倒的な長打力に衰えは見られるものの、対左投手のOPSは.981と驚異的な数値を叩き出しており、勝負強い打撃と堅実な一塁守備は健在だ。左打ちのベン・ライス内野手とのプラトーン起用が見込まれる。

ダイヤモンドバックスの看板打者として活躍したゴールドシュミットは、2013年に36本塁打＆125打点で2冠。同年から5年連続でオールスターに選出された。2019年からはカージナルスに移籍。2022年には打率.317、35本塁打115打点、リーグ1位のOPS.981を記録して自身初のMVPに選ばれた。

通算7608試合出場で2190安打、372本塁打、1232打点、174盗塁、打率.288、OPS.882。MVP1回、オールスター選出7回、ゴールドグラブ賞4回、シルバースラッガー賞5回と輝かしい成績を誇る。今年9月で39歳を迎えるベテランが、ヤンキースで再び復活を目指す。（Full-Count編集部）