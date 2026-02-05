半導体大手のルネサスエレクトロニクスが５日発表した２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が５１７億円の赤字（前期は２１９０億円の黒字）となり、６年ぶりの赤字に転落した。協業していた米半導体ウルフスピードの経営破綻に伴う損失計上が響いた。ルネサスは、預託金を提供してパワー半導体の基板をウルフスピードから調達する契約を結んだ。しかし、ウルフスピードは昨年６月、日本の民事再生法にあた