[1.31 プレミアリーグ第24節](AMEXスタジアム)※24:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 5 ルイス・ダンクDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 24 フェルディ・カディオールDF 29 マキシム・デ・クーパーMF 17 カルロス・バレバMF 26 ヤシン・アヤリMF 30 パスカル・グロスFW 10 ジョルジニオ・ルターFW 18 ダニー・ウェルベックFW 22 三笘薫控えGK 23 ジェイソン・スティールDF 3 イゴー