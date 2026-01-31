俳優の米倉涼子（50）が31日、麻薬取締法違反（共同所持）容疑などで書類送検され、その後、不起訴処分となったことを受けてコメントを発表。「関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後の活動についても言及した。【写真】驚きの美脚！米倉涼子、黒のレザーワンピで抜群のスタイル披露公式サイトには「関係者及びファンの皆様」と題した文書が掲載され、