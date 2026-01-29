TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、29日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）を欠席した。【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子番組冒頭で、江藤愛アナウンサー、「櫻坂46」松田里奈、吉村恵里子アナウンサー、小沢光葵アナウンサー、古田敬郷アナウンサーがあいさつ。安住アナは不在で、江藤アナが「『THE TIME，』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」など