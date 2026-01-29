Snow Man・佐久間大介が、アニメ『キルアオ』（テレビ東京系）の古波鮫シン役に決定。あわせて、佐久間のコメントとアフレコの様子を捉えた特別ショットが解禁された。【写真】アニメ『キルアオ』キービジュアル本作は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる藤巻忠俊の同名の人気漫画をアニメ化。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になって