乾燥が深刻になりがちな冬の夜。SOFINA iPは、眠っている時間を美容時間へと変える新しいスキンケア習慣を提案します。夜のゴールデンタイムに着目し、角層細胞までうるおいを届けることで、翌朝の肌印象に差を。忙しい毎日でも効率よく美しさを育みたい女性に寄り添う、注目のキャンペーンがスタートします♡ 夜のゴールデンタイム集中ケア ゴールデンタイムリペア深夜浸透クリーム