来月8日に実施される衆議院選挙を前に、県選挙管理委員会は24日、各市町村に向けて投票用紙を発送しました。 用意された投票用紙は小選挙区用と比例代表用、それに最高裁裁判官の国民審査用となる3種類です。24日はすでに引き渡した大分市を除く17市町村にむけ、およそ181万枚の用紙が発送されました。県選管によりますと先月1日時点の県内の有権者数は92万1665人で、前回の衆院選が行われたおととし10月に比べておよそ1万人少な