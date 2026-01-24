小5で不登校になり、「人生の半分はひきこもっていた」という40代男性。両親はアルコール依存症で夫婦喧嘩ばかりしており、男性自身はコンプレックスの塊だった。20歳で一度外に出たが、人間関係がうまくいかず、再びひきこもった。絶望感を抱えて自分を責めてばかりいた男性がひきこもりを脱することができた理由とは――。（前後編の前編） 【画像】9年ぶりにひきこもり男性が外に出た意外なきっかけ アルコ&#