日本マクドナルド（東京都新宿区）が、平日昼限定のランチセット「ひるまック」で、「マックフライポテト」と「ドリンク」各Mサイズが無料で各Lサイズにアップできるキャンペーンを1月26日から期間限定で実施します。【画像】「お得すぎ！」これが、無料で“Lサイズ”にできるセット5種類です！新テレビCMも「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」など、人気定番メニュー5種類