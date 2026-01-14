女優の多部未華子が１４日、都内で確定申告アプリ「タックスナップ」の新ＣＭ発表会に出席した。スマートフォンで確定申告が完結する個人事業主・副業向けのアプリ。「頑張らなくていい確定申告アプリ」というキャッチフレーズに共感しているという田部は「私も頑張りたくない人間。なるべく無理をしたくない。私にピッタリなアプリだなと思うぐらい頑張りたくない」と本音を語り笑わせた。同アプリは１０００件の経費処理が