◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）創部10年目のGMOインターネットグループが7年連続7度目の出場で悲願の「ニューイヤー駅伝」初優勝を飾った。独走状態でたすきを受けたアンカー、ルーキーの鶴川正也（青学大出）が群馬県庁前へ歓喜のフィニッシュ。4時間44分0秒は第64回大会の旭化成の4時間46分7秒を大きく更新する大会新記録だった。1区の東京世界陸上マラソン代表・吉田祐也はトッ