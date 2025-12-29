「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）出場選手の試合前インタビューが２９日、都内で行われ、ＲＥＮＡ（３４）＝シーザージム＝は「伊澤選手を倒したい。それだけ、ベルトは後からついてくる。倒したいし、殴りたい」と無敗の女王に初黒星をつけることを誓った。女子スーパーアトム級タイトルマッチ（ＭＭＡルール５分３Ｒ、４９・０キロ）で伊澤星花に挑戦する。各所で舌戦を繰り広げ、深