¡Öµã¤­¤¿¤¤¡×¤È¤­¤Î±Ç²è¡Ú3Áª¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÊ¹¤­¹þ¤ßÄ´ºº¡£Netflix¡¢Hulu¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¥¦¥Á¤Ç´ÊÃ±¡õ¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌ¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¿Ì´¤Î¹á¤ê¡Ù¡Ê1992¡Ë© 1992 Universal Studios All Rights Reserved.¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ËÎÞµ¤Æñ¤·¤¤ÌÕÌÜ¤ÎÂàÌò·³¿Í¤È