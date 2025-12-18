バンダイでは、昨年に引き続き『プリキュアシリーズ』の大人向けのコスメブランド「Otona Pretty Holic」「CURETTE！」から、『ふたりはプリキュア Max Heart』『ふたりはプリキュア Splash☆Star』の商品を1月17日より発売する。 また、同日より、発売を記念してand ST TOKYOにてコスメの展示・販売を中心としたPOPUP SHOP「CURE/W」を開催する。 「Otona Pretty Holic」は、プリキュアのアイテムをモチーフにした大人向けのコス