　吉村洋文氏デイリースポーツ

なぜ連立解消しない？維新・吉村代表が回答「信頼関係は続いている」

ざっくり言うと

  • 日本維新の会代表の吉村洋文氏が18日の「サン！シャイン」に生出演した
  • 議員定数削減法案が成立しなかったが連立を解消しないのか、との質問に回答
  • 吉村氏は「高市さんとの信頼関係、これは今も続いているということ」とした
