過去3年の三振率は28.1％→29.5％→28.6％ポスティングシステムを利用してメジャーリーグ移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手だが、交渉期限が米東部時間12月22日午後5時（日本時間23日午前7時）に迫る中、その去就は依然として不透明なままだ。米メディアは、村上の類まれなポテンシャルを絶賛しつつも、ある指標を根拠に「大化けか、大失敗か」の両極端な評価を下している。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のケン