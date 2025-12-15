ゲーム開発者のパリス・バットフィールド＝アディソン氏が、大手小売店で購入した500ドル(約7万6500円)のAppleギフトカードを利用しようとしたところ、何の説明もなしにAppleアカウントが永久にロックされてしまったと報告しています。これにより、iPhoneやMacなどのデバイスに加え、20年以上にわたるこれまでのデータにもアクセスできなくなったとのことです。20 Years of Digital Life, Gone in an Instant, thanks to Apple | h