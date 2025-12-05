プロ9年間で通算743試合出場西武は5日、日本ハムから国内FA権を行使していた石井一成内野手と契約合意したと発表した。石井は栃木の作新学院高、早大を経て2016年ドラフト2位で日本ハムに入団。今季108試合に出場し、キャリアハイの86安打、打率.259をマーク。プロ9年間で通算743試合に出場してきた。西武は既にDeNAからFA宣言していた桑原将志外野手を獲得。球団史上初の同一年2人目となるFA補強となった。広池浩司球団本