【蟹座】2025年 12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?蟹座（6/22-7/22）「心の浄化」が起こります「雪解け」を迎えます。凍っていた何かが、さらさらと溶けて流れ出していく。そんなイメージです。心の奥にある思いを大切にして、部屋や生活を心地よく整えてみてください。すると、あなたから溢れる穏やかな空気が周りを包み込んで、大切な人や気になる人との距離が自然と縮まっていきま