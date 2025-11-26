DeNAの蝦名達夫外野手（28）が横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2000万円増の年俸4700万円（金額は推定）でサインした。今季は自己最多となる115試合に出場し、打率・284、8本塁打、41打点と飛躍を遂げた。4年連続Aクラス入りとなる2位となったチームの中で、主に1番打者として存在感を発揮。1年を振り返り「後半戦は打撃をつかんだというのはあった。来シーズンが大事。それを生かすのもつぶすのも自分次第」と気