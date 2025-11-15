２年前、クマに顔を切り裂かれて重傷を負った富山市の農業岡上隆さん（７４）は、傷の後遺症に今も苦しんでいる。手術を繰り返し、今月上旬にも退院したばかりだ。左目は使えなくなった。「クマの動きは素早く、とても対抗できなかった。人里に出てきたクマは駆除するしかない」と警鐘を鳴らしている。（鶴田晃大）「まさか」の状況「大きな口を目の前で見て、ここで死ぬんだと思った」。クマに押し倒された日のことを岡上さん