近年、日本全国でウイスキー蒸留所が急増している。2023年末時点で100箇所を突破し、この10年で10倍以上に増加した。気づけば日本国内の蒸溜所は100ヶ所を超え、異業種からの参入も相次いでいる。しかし、立ち上げには数億円規模の莫大な初期投資が必要とされ、これまで資本力のある大手企業が中心だった。ここで注目されるのが、経営コンサルタントからクラフトビール業界に転身したこと、村井庸介氏だ。村井氏はアウグスビール株