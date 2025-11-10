世界一の名将と名高いペップ・グアルディオラ監督が「常識外れ」の記録を成し遂げようとしている。今月9日（現地時間）に行われるプレミアリーグ第11節マンチェスター・シティ対リヴァプールの試合で、グアルディオラ監督は監督として1000ゲーム目を迎えるとのこと。『BBC』が伝えている。2007年にバルセロナBの監督を引き受けたグアルディオラ監督。それ以来トップリーグを12回優勝（バルセロナで3度、バイエルン・ミュンヘンで3