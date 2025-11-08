セリエAのピサSCが34年ぶりとなるセリエAでの勝利を挙げた。1990-91シーズン以来となる1部でのシーズンを送っているピサ。1部昇格を成し遂げた元イタリア代表FWフィリッポ・インザーギ前監督からバトンを受け取り、同じく元イタリア代表FWアルベルト・ジラルディーノ監督が現在のチームを率いている。第10節までは4分6敗と勝ちきれない試合が続いたが、今月7日に行われた第11節のクレモネーゼ戦ではMFイドリッサ・トゥーレが後半75