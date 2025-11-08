「ドイツのおかげ」ピサがセリエAで34年ぶりの歴史的勝利

セリエAのピサSCが34年ぶりとなるセリエAでの勝利を挙げた。



1990-91シーズン以来となる1部でのシーズンを送っているピサ。1部昇格を成し遂げた元イタリア代表FWフィリッポ・インザーギ前監督からバトンを受け取り、同じく元イタリア代表FWアルベルト・ジラルディーノ監督が現在のチームを率いている。

第10節までは4分6敗と勝ちきれない試合が続いたが、今月7日に行われた第11節のクレモネーゼ戦ではMFイドリッサ・トゥーレが後半75分にゴールを決め、そのまま試合終了。

1-0での今季初勝利は1991年5月のバーリ戦以来34年ぶり、実に1万2598日ぶりのセリエAでの白星となった。

興味深いのはドイツメディア『Neue Westfälische』の反応だ。

同メディアは「ドイツのおかげで：ピサが34年ぶりにセリエAで勝利」というタイトルでピサの勝利を報じた。得点を決めたトゥーレがベルリン出身のドイツ人選手だったからだそうだ。

ピサは1994年のセリエC（3部）降格により財政破綻に陥り、プロリーグから除外された。その後クラブを再設立し、6部相当リーグから這い上がってきた波乱万丈の歴史を持つ。

ピサは現在リーグ15位。「ピサの斜塔」が再びセリエAの地で堂々と屹立する日は訪れるか。