新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月９日（日）夜10時より恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』を全６回にわたって無料放送する。このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』は、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに参加した人気メンバーの石川翔鈴と水戸由菜がおしゃれを楽しみ