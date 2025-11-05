『今日好き』過去メンバーによるドライブデートを放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月９日（日）夜10時より恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』を全６回にわたって無料放送する。
このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した恋愛デートプチドキュメンタリー『おしゃれに恋するわたしたち with Lapin』は、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに参加した人気メンバーの石川翔鈴と水戸由菜がおしゃれを楽しみながらそれぞれ３名の素敵な男性たちと“恋するドライブデート”に繰り出す模様を追いかける特別番組。
さらに、女性陣を素敵なドライブデートに誘う相手には、鈴々木響、鈴木康介、中島健、高崎凌、堀海登、井上想良ら豪華若手イケメン俳優陣が集結。
また、本番組のテーマソングにはシンガー・ソングライターのeillによる人気ドライブソング『Love, lala 〜恋の行方〜』の起用も決定。
恋するドライブデートに出発した石川からは「家族や親友以外を乗せて、ましてや初めましての方とドライブデートをするのなんてなかなか経験できないことでとても緊張しましたが、御三方ともさりげなくラパンのビジュアルや機能を誉めたりと触れてくれて楽しくドライブすることができました！視聴者の皆さんも、擬似デートを体験できるかと思います(ハート)ぜひご覧ください！」、水戸からは「皆さんに見ていただいて一番新鮮に感じていただけるのは、"女性が運転する"ということだと思います。私が運転している姿を通して、女性がハンドルを握るドライブも素敵だなと感じてもらえたら嬉しいです！」とそれぞれコメントを寄せている。
毎回発動される２人の恋を加速する“ミッション“や二人きりの車内で繰り広げられる胸キュンいっぱいの恋路の行方を、どうぞお見逃しなく。
