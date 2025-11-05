ニューストップ > 国内ニュース > 兵庫・加古川市で14台玉突き事故 死亡した78歳男性、直前に意識を失… 時事ニュース 兵庫県 死亡事故 交通事故 FNNプライムオンライン 兵庫・加古川市で14台玉突き事故 死亡した78歳男性、直前に意識を失ったか 2025年11月5日 11時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 4日、兵庫県加古川市で車14台が玉突き衝突した事故 最初に衝突した車の78歳男性が事故直前、意識を失っていた疑いが浮上した 男性は事故で死亡し、警察が当時の状況を詳しく調べている 記事を読む おすすめ記事 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 伊沢拓司 中国のクイズ番組に呼ばれて想定外 「14歳の少年にボコボコにされて帰りました」 2025年11月4日 4時0分 「ショウヘイ、やめなさい笑」 MVP由伸に“悪ガキ”発動、大谷の行動に米笑撃「落ち着け」 2025年11月4日 10時33分 15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″ 2025年11月5日 8時0分 宇多田ヒカルが一部週刊誌報道に苦言 クマ被害と自身の過去発言絡めた構成に「やめてほしい」 2025年11月5日 8時57分