ドジャースは4勝3敗でWS連覇【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長11回の激闘の末に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた。“最終戦”に相応しい歴史的名勝負。しかし試合後、ファンは「何を楽しみに生きていこう」「寂しい」と“現実”に直面している。24日（同25日）から開幕したWS第1戦、ドジャ