お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが３０日、Ｘ（旧ツイッター）で意味深な投稿をしている。クロちゃんは「矛盾してる人が多いしんねー。」と前置きした上で「いじったりマネしてるのに、自分がいじられる側になったら怒って。そのくせ別にいいけどとか」とつづった。いつも誰かをイジっている人物が、イジられて過剰反応している…という事象がクロちゃんの目に止まったらしい。具体的な名前をあげてはいないが