記念日や特定の出来事を祝って、検索ページのロゴがユニークなデザインに変わるグーグルの「Doodle（ドゥードゥル）」。本日10月30日と明日31日は「パックマン」の45周年を記念した、ハロウィン限定バージョンとなる。 ロゴをクリックするとパックマンが遊べる。パソコンだけでなくスマートフォンからもプレイできる。 8つのレベルで構成されており、バンダイナムコエンタ