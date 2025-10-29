株式会社一蘭は、10月30日（木）より、カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」を全国にて数量限定で順次発売する。「一蘭とんこつ釜だれ」は、福岡に本社を置く天然とんこつラーメン専門店「一蘭」が開発した本格カップ麺。特製「釜だれ」ととんこつスープの絶妙な調和により、他にはない重厚なコクと芳醇な味わいを実現している。旨みたっぷりの味わいは、ラーメン好きを魅了するはず。一蘭・天神西通り店限定の味「釜だれとんこつ」が、