専門店の味を再現！カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」発売
株式会社一蘭は、10月30日（木）より、カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」を全国にて数量限定で順次発売する。
「一蘭とんこつ釜だれ」は、福岡に本社を置く天然とんこつラーメン専門店「一蘭」が開発した本格カップ麺。特製「釜だれ」ととんこつスープの絶妙な調和により、他にはない重厚なコクと芳醇な味わいを実現している。旨みたっぷりの味わいは、ラーメン好きを魅了するはず。
一蘭・天神西通り店限定の味「釜だれとんこつ」が、カップ麺となって登場。「釜煮こみ焼豚」の煮汁から生まれた「釜だれ」をもとに、スープ職人が幾度もの試作を重ね、『一蘭とんこつ釜だれ』のために、香り高い特製の「釜だれ」を完成させた。
この「釜だれ」に含まれる旨味成分がとんこつスープと絶妙に調和し、他にはない重厚なコクと芳醇な味わいを生み出します。シリーズ累計1,000万食を超えるカップ麺の第３弾として、濃厚で奥行きのある味わいが際立ち、一口ごとに深い旨みが染み渡る贅沢な一杯に仕上げた。店舗の味わいを忠実に再現しながら、手軽さと贅沢感を兼ね備えたこのカップ麺は、まさにお店のライバル。
■こだわり
・麺
小麦の風味が感じられる一蘭の細麺の特長を表現するため、特注のノンフライ麺を使用。スープとよく絡み、まるで一蘭特製生麺のような風味とのど越しを楽しむことができる。
・スープ
釜で丁寧に煮こみ、旨みを極限まで引き出した香り高い特製だれ。とんこつスープと合わせることで重厚なコクと芳醇な味わいが口いっぱいに染み渡る贅沢な一杯に仕上がっている。
・秘伝のたれ
厳選された唐辛子を基本に特別調合。秘伝のたれを入れることで、さらに旨味や甘味が追加され、『一蘭とんこつ釜だれ』の味が完成する。
開発担当者は、「世界の一蘭の中でも、福岡・天神西通り店でのみご提供している特別なラーメン『釜だれとんこつ』を、カップ麺で再現いたしました。しょうゆを使用したタレで煮込んだ焼豚の煮汁をもとに、職人が幾度もの試作を重ねて『特製だれ（釜だれ）』を完成させました。一蘭特製のとんこつスープと組み合わせることで、これまでにない重厚なコクと芳醇な香りを実現した、濃厚で深みのある味わいが際立つこだわりの一杯です」と解説している。
なお、「一蘭とんこつ釜だれ」の発売に伴い、10月30日（木）からTVer、11月４日（火）よりファミリーマート店内にてプロモーションムービーを公開する。CMでは、特製「釜だれ」ととんこつスープの絶妙な調和による重厚なコクと芳醇な味わいを表現。「一蘭とんこつ釜だれ」の魅力を伝える内容となっている。
一蘭の職人技と味の深さが存分に詰まった本格カップ麺「一蘭とんこつ釜だれ」をぜひ堪能してみてはいかが。
